Kdo doplní Čunka a Drahoše? Sčítání výsledků jde hodně rychle

Vzhledem k poměrně nízké volební účasti budou konečné výsledky známé v průběhu odpoledne. Na rozdíl od minulého týdne, kdy měly volební komise hodně práce se sčítáním obřích volebních lístků do obecních zastupitelstev a konečné výsledky tak byly známé až druhý den ráno.

Průběžné výsledky sčítání 2. kola voleb do Senátu můžete sledovat zde.

On-line reportáž Druhé kolo senátních voleb 2018 Novým senátorem za Prahu 12 se stal podle propočtu ČTK někdejší diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer, který se o místo v horní komoře ucházel jako nezávislý kandidát. V dnešním druhém kole senátních voleb porazil bývalou ředitelku České inspekce životního prostředí Evu Tylovou (za Piráty). O křeslo v horní parlamentní komoře se v obvodu ucházelo celkem osm kandidátů. Vítězem letošních senátních voleb je po sečtení hlasů z třetiny okrsků zatím ODS. Její kandidáti vedli v deseti obvodech. Finalisté STAN vedli v pěti obvodech, lidovci ve dvou. Zástupci ANO, ČSSD a TOP 09 byli úspěšnější shodně v jednom z obvodů.

První výsledky letošního senátního finále byly známy dnes ve 14:15. Na volebním webu se objevily hned ze tří okrsků - v Hronově na Náchodsku, v Železném Brodu na Jablonecku a v Jesenci na Prostějovsku.

Lidé si vybírali 25 senátorů z dvojic kandidátů, jimž dali největší důvěru před týdnem v prvním kole. Svými hlasy určí, jak silnou většinu bude mít nadále v horní komoře opozice.

Vládní strany ANO a ČSSD mít navrch v Senátu nebudou ani s podporou KSČM, mohou získat maximálně 15 mandátů. Jistý mají ale jen jeden na Karvinsku, kde proti sobě stojí bohumínský starosta Petr Vícha (ČSSD) a bývalá havířovská primátorka Milada Halíková (KSČM).

Nejsilnější frakci v Senátu - až osmnáctičlennou - mohou mít KDU-ČSL a STAN. ODS by mohla mít až 17 senátorů podobně jako ČSSD. ANO by mohlo mít až 16 senátorů v jednaosmdesátičlenné horní komoře. Udržet svůj klub by si mohlo i hnutí Senátor 21.