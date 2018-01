Kdo jsou lidé, kteří stáli na pódiu za Zemanem? Poradci i šéf ČEZ

První, komu Miloš Zeman poděkoval, byli jeho nejbližší. Manželka Ivana a dcera Kateřina. Ta před pěti lety vystupovala i v Zemanově předvolebním klipu, pak se stáhla do ústraní a veřejně nevystupovala. Ivana Zemanová naopak tentokrát vedla Zemanovu předvolební kampaň.

Na pódiu se objevili i předsedové dvou parlamentních stran, šéf Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura a úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Sociální demokraty čeká v únoru sjezd, na němž budou volit nové vedení. Strana byla před volbami rozpolcená, část sociálních demokratů vyjadřovala podporu Jiřímu Drahošovi, část současnému prezidentovi. To SPD vyzvala své sympatizanty, aby podpořili Zemana.





Zdroj: ČTK, TN.cz

Zeman čelil i otázce, zda je přítomnost Okamury a Chovance signálem Andreji Babišovi, s kým by měl jednat o vládě. Zeman to odmítl s tím, že jde o lidi, kteří jej předtím přišli podpořit do prezidentského salónku. Kdyby přišel i Andrej Babiš, vzal by jej na pódium také, tvrdil Zeman.

Před druhým kolem právě Babiš doporučil Zemanovi, aby se zbavil kontroverzních spolupracovníků, kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Ti nechyběli na pódiu za Zemanem. Martin Nejedlý je poradcem Miloše Zemana. Jeho roli na Pražském hradě označily americké a britské tajné služby za největší riziko šíření ruského vlivu v Česku. Nejedlý vedl české zastoupení ruské ropné společnosti LUKOIL. Od založení byl členem Strany práv občanů a členem jejího užšího vedení.

Ze své pozice poradce nepotřeboval bezpečnostní prověrku. O tu se neúspěšně ucházel kancléř Vratislav Mynář. Zeman mu v nedělním rozhovoru na obrazovkách TV Nova vyčetl, že se ucházel "zbytečně" o stupeň přísně tajné. Kdyby si požádal o stupeň tajné, zřejmě by jej dostal, soudí Zeman.

Mynář byl předsedou Strany práv občanů, funkci převzal po Zemanovi. Vzdal se jí, když jej Miloš Zeman jmenoval kancléřem. Mynář se několik let bránil tomu, aby musel zveřejnit svoje majetkové přiznání. Když tak letos v lednu učinil, vyšlo najevo, že jeho majetek je stamilionový. Mynář šéfoval také spolku, který platil Zemanovu kampaň. Kontroverzní byla Na pódium jej doprovodila i jeho manželka Alex.

Dalším z blízkých spolupracovníků Miloše Zemana je Vladimír Kruliš. Zástupce ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta má na starosti výjezdy prezidenta do krajů. Na začátku Zemanova 1. volebního období krátce chodil s Kateřinou Zemanovou. Kruliš měl vloni vážnou dopravní nehodu. Jihomoravští policisté prezidentskému týmu předváděli nové BMW i8. Když v něm coby spolujezdec seděl Kruliš, dostal řidič mozkovou příhodu. Kruliš utrpěl zranění páteře.

Za zády Miloše Zemana stál i generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš. Ten ve společnosti působí od roku 2004. V minulosti byl dlouhou dobu členem ČSSD, své členství ve straně má ale pozastavené.

Na závěr zazpíval státní hymnu zpěvák Daniel Hůlka, jak Miloš Zeman připomněl, Hůlka zpíval hymnu i před pěti lety po Zemanově prvním vítězství. Devětačtyřicetiletý zpěvák v roce 2013 vedl kandidátku SPO v Královéhradeckém kraji. Od Miloše Zemana dostal v roce 2016 medaili za zásluhy. Vyznamenání před Pražským hradem ztratil, když si oblékal kabát.