"Kdo nám bude velet?" báli se v Manobu. Dominik se jim vysmál

Zatímco na Ostrově vyhnanství se rozhodovalo, kdo půjde domů a soutěž definitivně opustí. V ženském souboji nakonec prohrála Káťa, kterou ale okamžitě nahradí Bára z kmenu Manobo. Právě ji totiž tým na kmenové radě vyloučil.

reklama

Před kmenovkou panovala napjatá atmosféra, do poslední chvíle se rozhodovalo mezi Bárou, která rozčilovala snad všechny, a Blankou, která se ukázala jako velká hráčka. I přesto se podle Dominika na radu těšili.

"Nikdy jsme to nezažili, takže jsme se těšili, až tam jednou budeme a vyzkoušíme si to. Moc se mi tam líbilo, je to nádherný prostředí, má ducha," popsal Dominik v pořadu Jak to vidí Robinsoni.

To Janina nebyla z kmenových rad tak nadšená. "Ten čas před kmenovkou je mamrďárna největší, protože do poslední chvíle nevíš, kdo co komu řekl a jak na tom seš," prozradila. Na podmínky ostrova vás podle ní navíc nic nepřipraví.

Dominik se o svůj osud obávat nemusel, dívky v kmeni se totiž bály, že ztratí vůdce i šanci v soutěžích. Tomu se "kapitán" Manoba jen usmál. "Jim bylo jasné, že to funguje, pořád jsme vyhrávali. A pak se sloučíme a oni nebudou vědět, co dělat," myslí si. Bára ale prožívala na radě peklo, se všemi se pohádala, a tak zřejmě některým hráčům vše usnadnila.

"Člověk furt strategie, hra, ale stejně každýmu jde o vlastní pohodlí. A Bára sice vyhrávala hry a ve sloučení by ji vyštípali, takže by bylo výborný si ji tam nechat, ale ve chvíli, kdy se tě to týká, tak tam zrovna ji prostě nechceš," shrnula pocity Manoba Janina.