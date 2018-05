Kdo se bojí Babišova auditu? Nejvíce cestovali tito ministři!

Premiér v demisi Andrej Babiš vyzval ministry, aby vyčíslili své náklady na reprezentaci a pracovní cesty. Současných ministrů i jejich předchůdců se proto redaktoři TV Nova ptali, jestli se Babišova auditu obávají. Většina je klidná a nebojí se, že by se jim nějací kostlivci v ministerské skříni objevili.

S kým, jakou třídou, s jakým servisem a za kolik. Sbírání údajů z cest do zahraničí i po Česku nyní zaměstná všechny ministry. Zmapovat musí i cesty svých předchůdců. V dopise, který má TV Nova k dispozici, je k tomu vyzval premiér v demisi.

Marně bychom hledali ministra, který během svého působení navštívil tolik exotických zemí jako bývalý šéf resortu zemědělství. Byl mimo jiné v Tanzánii, Zambii, Ghaně, Etiopii nebo Číně.

"Když jsem nastoupil na ministerstvo zemědělství, tak jsem jednak zrušil objednávání salonků na letišti v Praze nebo i v Bruselu a vždycky jsem lítal v economy třídě i mezikontinentální lety," uvedl Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Jeho nástupce Jiří Milek se žádného kostlivce po Jurečkovi nebojí. Sám během půl roku v úřadu prý nikam nevycestoval. "Na ministerstvu zemědělství máme tři problémy, o kterých by se dalo říct, že mohou být kostlivci ve skříni, a to vzhledem k tomu, že nevíme, jak se situace u těchto problémů bude vyvíjet. Je to například klimatická změna spojená se suchem," vysvětlil Milek.

Reportáž TV Nova o Babišově dopisu:

Bývalý šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek navštívil ve svém funkčním období například Súdán, Egypt, Omán, Turecko nebo Ukrajinu. Otázku, zda někdy využil nadstandardní služby, nechal bez odpovědi. "Nevybavuji si ani to, že by se pan ministr Zaorálek dopouštěl nějakých úžasných dlouhých tour," prozradil za něj Martin Stropnický.

Současný ministr zahraničí toho více procestoval jako ministr obrany, tedy na postu, který nyní patří Karle Šlechtové. Létal prý především vládní letkou z Kbel, kde VIP servis není. "Tam je režim standardní, můžete si tam dát kafe. Když jste ministr obrany, tak vám ho dají, když jste ministr zahraničí, tak si ho koupíte, takže já s tím nemám vůbec žádný problém," doplnil Stropnický.

Exministryně Kateřina Valachová létala do zahraničí jen výjimečně a vždy prý bez nadstandardních služeb. Cestovala spíš po Česku, a žádného průšvihu se tak nebojí. "Po České republice jsem nejčastěji využívala osobní vozidlo a několikrát jsem při služebních cestách využíval i vlak nebo autobus," sdělila Valachová.

Ani jejímu nástupci Robertu Plagovi Babišův požadavek strach nenahání. "Pan ministr Plaga dosud na žádné zahraniční cestě nebyl," odpověděla stručně mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová. Kompletní vyúčtování všech ministerstev chce mít Andrej Babiš na svém stole do 28 května.