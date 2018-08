Kdo to může udělat?! Hrob zavražděné Martiny ničí vandalové

Z hrobu Martiny Kušnírové na hřbitově v rodných Gregorovcích zmizelo už několik váz. Podle maminky zavražděné dívky to není náhoda, někdo si prý místo odpočinku její dcery vyhlídl. Zlatica Kušnírová o tom promluvila pro portál cas.sk.

"Zneucťují hrob mojí dcery. Už ukradli nejméně pět nádob. Naposledy se to stalo, když jsem se vrátila z hudebního festivalu Pohoda, kde mi květy věnoval prezident Andrej Kiska. Odnesla jsem je Martince na hrob. Když jsem přišla druhhý den, květy byly pohozené na zemi a váza pryč," popsala.

Kdo by mohl něco takové udělat, Zlatica netuší, ale je z toho zoufalá. Myslí si, že někdo krade vázy z Martinina hrobu záměrně. "Kdyby se to stalo jednou, tak neřeknu. Ale krádeže se opakují pravidelně," prohlásila zdrcená matka.

Rozhodla se proto zasáhnout a v místním obchodě vyvěsila prosbu, aby vandalové nechali hrob být. "I ten po třech dnech někdo strhnul. Zanedlouho šel soused opilý po vesnici a vykřikoval. Ukázalo se, že oznámení strhnul on," doplnila.

Zlatica vystupuje často na veřejnosti při různých akcích, jako byl právě i festival Pohoda, a vyzývá k rychlejšímu a nezávislému vyšetření brutální dvojvraždy. Kvůli tomu ale nemá chvilku klidu. Čelí obviněním, že jí někdo podsouvá, co má říkat, a vydělává na smrti vlastní dcery. Podobné dopisy jí chodí i domů.

"Chtěla bych vzkázat všem, co tyhle věci tvrdí, že to, co říkám, mám ze své hlavy a ani ve snu by mě nenapadlo na tom vydělávat. Jde mi jen o spravedlnost. Kdo má zájem si to vyříkat, může se ozvat a klidně mu to vysvětlím," říká Zlatica.

Až nedávno vyšlo najevo, že Martina s Jánem spláceli hypotéku 57 tisíc eur (asi milion a půl korun) a k tomu ještě spotřební úvěr 18 tisíc eur (asi půl milionu korun). Ten prý zaplatí Kušnírovi napůl s Kuciakovými. Hypotéku by měla pokrýt životní pojistka, kterou měl Ján uzavřenou.

Investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zastřelil zatím neznámý vrah 21. února v jejich domě ve Velké Mači. Podle prokuratury šlo o vraždu na objednávku, cílem byl Kuciak. Pachatele ani objednatele ale policie dosud nevypátrala.

