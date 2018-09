Kdy objednat dárky, aby dorazily včas? Dopravci mají tyto rady

Vánoce jsou každoročně nejhektičtějším obdobím, proto se na ně dopravci připravují s velkým předstihem. "Letošní sezóna bude opět rekordní, to je beze všech pochybností. My jsme se na ni začali připravovat přesně 15. ledna,“ říká generální ředitel PPL Petr Chvátal.



S příchodem podzimu a vánočních svátků musí dopravci posilovat kapacity. "Dá se říct, že sezóna pro nás znamená 30 až 35procentní nárůst v potřebě zaměstnanců a okolo 20 až 25 procent v požadované technice,“ upřesňuje Chvátal.

S počtem zaměstnanců má PPL problém už nyní. Na trase Prahy 6 na balíky lidé čekali několik týdnů. "Bylo nám sděleno, že k balíkům se dostaneme až naberou nového řidiče. Do té doby máme prostě smůlu," sdělila zákaznice Eva Robinson.

Problémy přiznali sami zaměstnanci PPL. "V dané lokalitě bohužel musím částečně potvrdit problémy s doručováním, které jsou přechodně způsobeny změnou dopravce," řekl portálu TN.cz mluvčí PPL Milan Loidl.

Podle Loidla PPL celou situaci řeší a v průběhu září by mělo dojít ke stabilizaci. "Situace na trhu práce není příznivá a i přes veškerou snahu našeho personálního a provozního oddělení se nám nepodařilo včas zajistit náhradní řidiče," sdělil.



Problémy s doručováním balíků měla před loňskými Vánoci také Česká pošta. Z důvodů vytížení ji některé z e-shopů vyřadili před Vánoci z nabídky možností dopravy. Týkalo se to například internetového obchodu s knihami Kosmas.cz, e-shopu Mironet nebo Mall.cz.



Pro letošní rok se Česká pošta rozhodla zainvestovat zhruba 70 milionů do rekonstrukce její největší třídírny a chystá i další opatření. "Samozřejmě budeme nabírat brigádníky, zhruba pět tisíc. A budeme potřebovat zhruba tak pět set nových automobilů,“ uvádí mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



Každý další rok znamená pro dopravce doručování většího objemu balíků, než rok předchozí. Lidé totiž čím dál častěji upozaďují kamenné obchody a dávají přednost nákupu v e-shopech. "Počet balíků postupně roste, zaznamenáváme to zhruba na přelomu září a října, kdy už lidé objednávají právě balíky s dárky na Vánoce,“ odhaduje Vitík.



Největší nápor ale přichází až později, a to v týdnu před a po Black Friday. "Následně může přijít druhá vlna, která přichází druhý a třetí prosincový týden, tam očekáváme kritické objemy,“ konstatuje ředitel PPL Chvátal.



I přes navyšování kapacit se nevyplácí nechávat nákupy na poslední chvíli. "V roce 2016 jsem říkal, že stačí 21. prosince. Loni jsem říkal, že bychom byli rádi, když by to bylo do 19. prosince. V letošním roce bych chtěl poskytnout takřka garanci, pokud bude objednáno před 19. prosincem, to znamená okolo 18., možná 17. prosince bych doporučoval mít vybráno, objednáno a zadáno,“ dodává Chvátal.



Při přepravě se občas zaměstnanci setkají s kuriózními balíčky. "My jenom odhadujeme, co lidé posílají, podle tvaru balíku. Z těch kuriózních zásilek mohu zmínit například třímetrový strom, míchačku nebo dveře od auta,“ zmiňuje Vitík. I zaměstnanci PPL se setkávají s netypickými zásilkami, ty se liší především podle sezóny. Od klouzaček a trampolín se tak nyní zájem přesouvá k sáňkám, nebo kobercům.