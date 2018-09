Když cestovky neplní: Vozíčkářka skončila na dovolené v nemocnici

Krach cestovní kanceláře, ubytování, které neodpovídá slíbenému, nebo cesta autobusem místo letadlem - i takové věci se staly letos lidem na zahraničních dovolených. Aby se příště některým problémům vyhnuli, neměli by před cestou zapomenout informovat se například na možnost reklamace zájezdu.

Lidé si z dovolených občas vozí i šílená vzpomínková videa plná křiku a hádek s personálem. Klienti nebyli spokojeni například s tím, že za svých 80 tisíc korun ve čtyřhvězdičkovém hotelu all-inclusive nedostali ani pořádně najíst a o lehátka na pláži se museli téměř prát.

"Jídlo na příděl. Příklad: kilové kuřátko rozdělené na 6 dílků. Ono po týdnu, kdy hladovíte a vezmete rodiče na exotickou dovolenou poprvé v životě, tak vám ty nervy opravdu fungují,“ popisuje nepříjemnou zkušenost Veronika Čiháčková, nespokojená klientka agentury Eximtours.

"To, že se lidem zkazí stravování, je možné. To se stává tím, že se vymění management nebo se vymění kuchař. A v takové chvíli mají lidé nárok na reklamaci a odškodnění normálním reklamačním řízením, pokud nebudou s reklamací spokojeni, tak se mohou obrátit i na orgány jako je česká obchodní inspekce, popřípadě živnostenský úřad,“ radí mluvčí Asociace cestovních kanceláři Jan Papež.

Pokud jako klient cestovky neřešíte reklamaci přímo na místě, měli byste si hlídat čas - na její podání máte totiž jen měsíc po návratu. S cestovními kancelářemi letos za dovolenou odcestovalo 2,5 milionu klientů. Reklamace tvoří jedno promile - tedy asi 2500 lidí.

Osmnáctičlenná skupina se čtyřmi vozíčkáři se těšila na krásnou dovolenou u moře. Měli slíbené bezbariérové ubytování - i v tomto případě došlo k velkému zklamání. "Čekáme, kdy nás zavolají, že se přestěhujeme do jiného hotelu. Dva vozíčkáři se vůbec nedostanou do koupelny. Jedna vozíčkářka potom, co chtěla použít sociální zařízení, bohužel upadla a v současné době je nemocnici a čeká ji náročná operace zlomené stehenní kosti,“ popisuje další hrůzy na dovolené v Turecku Lucie Pavlů.

"V případě, že hotel selže a ty pokoje nedodá, tak je povinností cestovní kanceláře náhradní řešení najít, ať to stojí, co to stojí. Samozřejmě, když vozíčkář je v situaci bez pokoje, tak je na tom mnohem hůř než obyčejný klient a je na cestovní kanceláři, aby takovou situaci vyřešila,“ říká Papež.

Další případ se stal českým turistům naposledy tento týden. Asi 80 jich po příletu do Řecka zjistilo, že jsou bez zavazadel. Za pochybení mohla odbavovací společnost, která kufry naložila do jiného letadla.