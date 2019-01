Když má váš puberťák nadváhu: Takhle to šetrně vyřešíte

V době dospívání je nadváha poměrně častým jevem. Rodiče by měli správně rozlišit, zda se jedná jen o lehkou nadváhu nebo skutečnou obezitu. S první zmíněnou variantou jde snadno zatočit. Co dělat když máte doma puberťáka s pár kily navíc?

Pokud zhodnotíte, že má vaše dítě opravdu trochu nadváhu, je potřeba s tím něco udělat, aby nemělo v budoucnu problémy s opravdovou obezitou. Řešením rozhodně není trápit ho dietami. To pro dospívající dítě ani není vhodné. Jděte na to jednoduše. Všechny nezdravé potraviny vyhoďte nebo je dejte z dosahu. Uzeniny nahraďte mléčnými výrobky, z mrazáku dejte pryč zmrzlinu, lednici naplňte ovocem a zeleninou.







Výhodou je, že puberťák si nebude dávat tu námahu nezdravé potraviny hledat. Když je nebude mít na dosah, tak je zkrátka nebude jíst. Dělejte mu zdravé svačiny do školy. Ano, jistě, měl by si je dělat sám, ale myslíte to s ním dobře, tak to zkuste zvládnout. Alespoň si zpravidelní stravu. Místo koly by si do batohu měl dát lahev vody s citronem.



Nadváha dnešních dětí je způsobena i nedostatkem pohybu, jelikož hodně času tráví u počítače a telefonu. To byste měli zkusit omezit, i když už vašemu dítěti není sedm. Dříve byly děti štíhlejší, jelikož chodily více ven. Lezly po prolézačkách, kopaly si s míčem a v pozdějším věku třeba jen blbnuly, ale pohyb jim rozhodně nechyběl.







Důležitou roli při procesu hubnutí hraje i hlava. Když si vaše dítko bude říkat, že zůstane navždy tlusté, tak to tak opravdu bude. Podstatné je si vizualizovat cíl, ale to puberťák zpravidla neumí, proto si s ním sedněte, až budete mít minimálně hodinu čas a promluvte si s ním. O nadváze mluvte, co nejcitlivěji to jde. Hormonální bouře může způsobit to, že se vaše promluva mine účinkem, a to přece nechcete.



Při procesu hubnutí je podstatné chodit brzo spát. Nedostatek spánku totiž vede k únavě během dne, a ta vás pochopitelně nutí jíst, aby vaše tělo načerpalo dostatek energie. Když budete spát naopak šest až osm hodin, budete se přes den cítit naprosto svěží. Při spánku se vám navíc snižuje hladina kortizolu, což je hormon, kvůli kterému se vám v těle ukládají tuky.