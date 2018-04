Kila navíc a retro outfit: Zemanova dcera změnila image! Líbí se vám?

Fanoušky Miloše Zemana zaskočila radikální změna vizáže jeho dcery. Kateřina totiž vyměnila slušivé kostýmky za džíny do pasu a oranžový svetr. Oblečení prezidentově dceři přidalo několik kilo.

Anketa Co říkáte nové vizáži Kateřiny Zemanové? Sluší jí to 67 22 hlasů Měla by změnit šatník 18 6 hlasů Měla by zhubnout 12 4 hlasy Není těhotná? 3 1 hlas Hlasovalo 33 lidí.

"‪Překvapení pro pana prezidenta. Na Slovensko, do Štrbského Plesa, dorazila jeho dcera Kačenka," informoval na facebooku mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček. Dívka na přiložené fotce ale snad ani jako Kateřina Zemanová nevypadá.

Prezidentova dcera totiž pro překvapivou návštěvu nezvolila obvyklé šaty či kostýmek, ale outfit jako vystřižený z 90. let. Na fotce pózuje v tmavých džínách do pasu a tmavě oranžovém pleteném svetru, který má do kalhot zastrčený.

Svoji "image" doplnila batikovaným šátkem, který si dvakrát uvázala kolem krku, a vše dokreslila zlatými šperky. Navíc to vypadá, že Kateřina přibrala několik kilo - těžko říct, jestli to dělá jen otřesné oblečení, nebo to tak opravdu je.

Před necelým měsícem přitom prezidentova "Kačenka" zazážila na otcově druhé inauguraci. Zvolila volnější šaty hořčičné barvy a černé kozačky s květinovým vzorem, který ladil s malou smaragdovou kabelkou. I známí stylisté se tehdy shodli, že Kateřině to opravdu slušelo.