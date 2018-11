Eva má figurky z kinder vajíček za stovky tisíc korun. Tyhle jsou nej

Eva Klímová má kuriózní vášeň. Už patnáct let sbírá figurky a hračky z čokoládových vajíček a za tu dobu se její sbírka rozrostla na úctyhodných třináct tisíc kusů. Při pořizovací ceně 20 korun za kus by byla pořizovací cena takové sbírky čtvrt milionu korun! Některé nejvzácnější kusy ji však stály mnohem víc.

"Tu moji sbírku jsme začali sbírat s našimi dětmi, když byli ještě malí, já jsem u toho de facto zůstala dál, takže už od roku 2003. Těch figurek mám zhruba 2800 kousků. No a těch hraček, tam už je to přes 10 tisíc, tam už je to opravdu moc."

Možností, jak získat kousky, které sběrateli ve sbírce chybí, je hned několik. Nejrozšířenějším způsobem je přímo nákup čokoládového vajíčka. Dalším zdrojem pak je výměna mezi sběrateli nebo nákup, ať už přes internet, nebo na kamenných burzách v Čechách i v zahraničí. Vášniví sběratelé se často zaměřují právě na figurky, které jsou k dostání za hranicemi. Paní Eva se tak pyšní těmi z Německa, Ruska, Ameriky nebo třeba Tchaj-wanu.

Cena za figurku se pohybuje od desítek korun až po desítky tisíc. Paní Eva má ve své sbírce několik exemplářů, na které je obzvlášť pyšná a prozrazuje, že tyto kousky nebyly úplně nejlevnější.

"Ono se to hodně mění v čase. Poptávka a nabídka kolísá, nejdražší figurky jsou ty staré. V mé sbírce je to buď série včelky Máji, nebo Kleine Pumuckl, které vycházely v 80. letech. A ty stojí kolem osmdesáti nebo devadesáti Euro."

Stejně jako jiné sběratelské trofeje, i ty z čokoládových vajíček se stávají předmětem napodobování. Falzifikáty se objevují především u starších a hodnotnějších figurek, kde ceny rostou až ke stovkám Euro.

"Mezi těmi sběrateli jsou lidé, kteří se vyloženě zaměřují na falzifikáty. Tady v Čechách já vím o jednom člověku, který to dokáže, v Německu jich je víc. Ono je to taková věda, jak poznat pravou figurku od falzifikátu. Používá na to stejné prostředky jako na bankovky, takže figurky prosvěcuje. Pak má v počítači speciální program a mnohdy dokáže falzifikát odhalit i pouhým okem."

Každý sběratel má svůj vysněný kousek, pro paní Evu to je poslední figurka do sbírky německých postaviček Kleine Pumuckl. Cena za tuto figurku se může vyšplhat až na 800 Euro, tedy v přepočtu více než dvacet tisíc korun.