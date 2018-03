Setkání Kisky s ústavními činiteli: Na znění deklarace se nedohodli

Setkání tří nejvyšších ústavních činitelů skončilo fiaskem. Píší tvnoviny.sk. Nedohodli se totiž na znění dokumentu, kterým by reagovali na současnou situaci po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Oznámil to po setkání Andrej Danko s tím, že se shodli pouze v jednom bodě. "Žádáme si, aby ve společnosti byl zachován klid a pokoj a my tři ústavní činitelé uděláme všechno proto, aby události posledních dní nebyly zneužívané," uvedl, aniž by dali prostor pro dotazy novinářů.

Podle Kisky by tři nejvyšší ústavní činitelé měli společně vyjádřit hluboký respekt k svobodnému uplatňování občanských práv a zavázat se, že nebudou klidné protesty občanů nazývat pokusem o převrat. Prohlásil to po včerejším setkání s delegací Evropského parlamentu, která přijela na Slovensko monitorovat situaci po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny. Píší tvnoviny.sk.



Obsah deklarace ve čtvrtek poslal Dankovi a Ficovi. "Jsem přesvědčený, že střetnutí bude mít smysl, pokud ho ukončíme konkrétním a srozumitelným způsobem," nechal se slyšet Kiska.

Znění deklarace, kterou měli podepsat:

Společné Prohlášením Tří Nejvyšších ústavních činitelů [pdf]



Podle Kisky vládní krize vyžaduje reakci směrem ke znepokojeným občanům. "Je nevyhnutelné vyjádřit podporu a důvěru orgánům činným v trestním konání, které vraždu vyšetřují. Jako nejvyšší ústavní činitelé bychom se měli zavázat, že přispějeme k vyřešení politické krize a uklidníme atmosféru v naší krajině," prohlásil.

"Jsem rád, že našim partnerům záleží na tom, co se na Slovensku děje a vyjadřují zájem nám pomoci při vyšetřování," řekl na adresu delegace Evropského parlamentu.

Vyjádřil se také k podání trestního oznámení prokurátora Vasiľa Špirka na ministra vnitra Roberta Kaliňáka a další osoby. Psali jsme ZDE. Kiska se nechal slyšet, že Špirkovo oznámení považuje za mimořádně vážné a očekává, že se jím příslušné orgány budou adekvátně zabývat.

Policejní prezident Tibor Gašpar, který je zároveň jedním z lidí, na které Špirka podal trestní oznámení, kategoricky odmítl jakákoliv obvinění v souvislosti s diskreditací Špirkovy osoby.