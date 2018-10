Klec na medvěda už je v lese, šelma ale řádí o kilometry dál!

Odborníci ve čtvrtek odpoledne převezli do lesů na Valašsku klec, do které chtějí odchytit medvěda, který se tam potuluje a roztrhal dvě desítky ovcí. V noci opět zabíjel - tentokrát v obci Rajnochovice, která je ale od Oznice vzdálená několik kilometrů.

Více než půltunové zařízení odborníci převezli do lesů nad Oznici. Právě v okolí této valašské vesnice se medvěd v posledních dnech zdržoval a zabil tu i několik ovcí. Místní doufají, že návnada ho do železné klece přiláká co nejdříve.

"Podle rady slovenských kolegů dáme pytel s jablky, za který medvěd musí potáhnout, ale bude hodně nasáklý medem. K té kleci musíme udělat pachovou stopu a použijeme ty už dříve zabité ovce," vysvětlil taktiku Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody.

Ovcí, které medvěd zabil, nebo zranil a veterináři je museli utratit, je už přes dvacet. Naposledy se objevil tuto noc. A i tentokrát zabíjel.

Podle majitele zvířat medvěd rozbil zavřenou stodolu a dostal se dovnitř mezi ovce.

Medvěd dvě ovce zardousil, další zranil. Čerstvý útok může jeho odchyt zkomplikovat a protáhnout. Šelma totiž během části dne a noci ušla několik kilometrů a objevila se v Rajnochovicích - ty jsou vzdušnou čarou vzdálené od Oznice asi osm kilometrů.