Klienty H-Systemu děsí, že skončí na ulici. Podali ústavní stížnost

Už dnes podá advokát Lubomír Kincl ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu o vystěhování lidí z bytů v kauze H-System. Stavební bytové družstvo Svatopluk i další klienti v ní žádají Ústavní soud, aby co nejrychleji rozhodl o odložení vykonatelnosti rozsudku. Podle něj by se měli lidé z domů v Horoměřicích u Prahy vystěhovat už příští týden.

Členové stavebního bytového družstva Svatopluk, kteří jsou bývalými klienty H-Systemu, mají domy a byty vyklidit podle nedávného verdiktu Nejvyššího soudu. A právě proti němu podají v pondělí prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost.

Na jejím základě by pak mohl Ústavní soud odložit vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů. Jejich obyvatelé se odmítají vystěhovat. Rozsudek, že mají opustit obydlí, která si po krachu firmy H-System sami dostavěli, je šokoval.

Konkurzní správce Josef Monsport nicméně už dříve avizoval, že termín k vystěhování 60 rodin do 23. srpna neuplatní. "To, že se to nebude dít, není proto, že bych podlehl nějakému tlaku a nějakému jednání. Já jsem v zásadě si myslím slušný člověk. Prostě to není moje povaha, abych někoho vyhazoval na dlažbu," nechal se slyšet Monsport. Stěžovatelé přesto požadují, aby se ústavní soud jejich stížností zabýval co nejdřív.