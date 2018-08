Klimatizace skrývá nebezpečí. Na toto si dejte pozor, radí odborníci

"Většina chyb při používání klimatizace spočívá v tom, že to s ní přeháníme," upozornil lékař Jan Jelínek. "Já bych doporučoval klimatizaci snižovat asi o 5 až 7 stupňů oproti venkovní teplotě. Jinak to spouští angíny a dechové potíže," varuje Jelínek.

A to nejsou jediné problémy, které klimatizace přináší. Podle oční lékařky Boženy Gollové jsou ohroženy i oči. "Můžou vznikat subjektivní potíže typu pálení, řezání, ale někdy i horší problémy, které souvisí s krátkodobým zamlžením zraku," řekla pro TV Nova Gollová.

Při dlouhodobém používání klimatizace je důležité její čištění a pravidelný servis - a to nejméně jednou ročně. V klimatizaci se totiž drží bakterie nebo roztoči. Řada lidí navíc ani neví, jestli jejich klimatizace funguje správně.

"Tak 8 z 10 lidí to nepozná, protože si myslí, že když to fouká vlažně, tak že je to funkční. Ale klimatizace má foukat studeně," vysvětluje technik Ondřej Janeček.

Před samotným spuštěním klimatizace odborníci radí vyhřáté vozidlo vyvětrat pomocí otevřených dveří.

"Pro pohybový aparát je zejména rizikové přímé proudění chladného vzduchu na nějakou část těla. Pak dojde k prochladnutí svalů nebo kloubů," upozorňuje masér Zbyněk Karbusický.

Teplota vzduchu bývá hlavně v letních měsících častým sporem na pracovišti. Podle nařízení vlády má být pro práci s minimem pohybu regulována teplota na 24,5 °C. Při lehké manuální práci by klimatizace měla být nastavena na 23 stupňů.