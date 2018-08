Klíšťata se jen skryla před horkem. Experti čekají na podzim invazi

V letošním horkém létě výrazně ubylo komárů nebo klíšťat. Horko a sucho jim totiž nesvědčí, a tak vyčkávají v úkrytech. O to víc se proto podle odborníků máme připravit na jejich invazi během podzimu.

Že s koncem léta skončí i sezóna klíšťat? Omyl. Horka sice klíšťatům nesvědčí, dokážou v nich ale přežít. Čekají jenom na příznivější podmínky.

"Klíště stejně tak jako ostatní členovci nesnáší teplo. Letos bylo léto hodně teplé a hodně suché, takže aktivita byla snížená," uvedl Jan Votýpka z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy.

O to víc se teď máme bát jejich útoků na podzim. Lékaři doporučují nechat se očkovat proti klíšťové encefalitidě. "Očkování je bezpečné a vysoce účinné, takže to doporučujeme. Lze se nechat očkovat i nyní, protože aktivita klíšťat přetrvává i do podzimních měsíců," doplnil vedoucí Katedry infekčního lékařství Milan Trojánek.

Největší invaze klíšťat se očekává v podzimních měsících. Množství parazitů nakažených jak encefalitidou, tak boreliózou se sice nezvyšuje, ale zvyšuje se jeho kontakt s lidmi.

V České republice jsou klíšťata nejvíce rozšířená v jižních Čechách a na Vysočině. Obvykle se vyskytují ve vlhkých prostředích a ve vyšších nadmořských výškách. Pozor si na ně ale musíte dát například i v centru města v parcích.

Česká republika patří společně s pobaltskými zeměmi k zemím s nejvyšším výskytem encefalitidy v Evropě. V roce 2016 bylo 560 nakažených a loni se počet zvedl na 680.