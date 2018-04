Klíšťata útočí: Experti řekli, který den hrozí největší riziko nákazy

S příchodem jara pomalu ale jistě začíná také sezóna klíšťat. Zatímco dosud byla spíš náhoda, že jste si klíště domů z procházky přinesli, už v tomto týdnu by měla jejich aktivita výrazněji vzrůst.

Nejsou to jen lidé, kteří se po dlouhé zimě radují ze sluníčka, k životu se začali probouzet také paraziti. Pro lidi jsou nepříjemná především klíšťata, která přenáší závažné choroby. Ty mohou mít i dalekosáhlé zdravotní následky, zejména poškození centrálního nervového systému.

Nejvážnějšími chorobami jsou klíšťová encefalitida a Lymeská borelióza. "Zatímco na Lymeskou boreliózu zabírají antibiotika, jedinou spolehlivou ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Právě teď je pro něj vhodná doba," poradila ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová.

Zatímco doposud byla aktivita klíšťat spíše nižší, už v tomto týdnu poroste. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem jejich aktivitu průběžně sleduje. "Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem, a je-li infikováno, i pravděpodobnost nakažení klíštovou encefalitidou nebo Lymeskou boreliózou," vysvětluje ČHMÚ.

Aktivitu klíšťat hodnotí pomocí desetistupňové škály, kdy 1 znamená nejmenší aktivitu. Od úterý až do soboty by aktivita klíšťat měla být na stupni 6, což představuje středně velké riziko. Nejhorší pak bude neděle, kdy stoupne dokonce na 7, tedy velké riziko. V takovém případě experti doporučují použít repelent, nelehat si a nesedat v přírodě, nevstupovat do křovin a trav. Večer a ráno byste se měli prohlédnout a případná klíšťata z těla okamžitě odstranit.

Nejčastěji můžete na klíšťata narazit v listnatých a smíšených lesích, v křovinách či v porostech na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích a v kamenitém prostředí. "Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených, osluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu," dodávají meteorologové. Naopak na horách se před nimi neschováte.