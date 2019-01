Menší sportovní oddíly živoří. Řadě z nich hrozí, že zaniknou!

Zhruba třetina sportovních klubů a jednot v Česku nedostane v tomto roce od ministerstva školství peníze na údržbu a provoz. A to může znamenat i konec některých z nich. Děti z vesnic totiž často odcházejí kvůli lepším podmínkám sportovat do větších měst. Vesnické kluby pak mají málo členů a nedosáhnou na dotace. Podle ministerstva školství by se to mohlo změnit, kdyby obce začaly dávat do sportu více vlastních peněz.