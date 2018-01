Kluk (5) vlezl do pračky, dvířka se zamkla! Udusil se, otec spal

Tragédií skončil odpolední spánek otce s pětiletým synem. Zatímco tatínek ještě spal, chlapec už se vzbudil a vydal se do koupelny. Zřejmě si chtěl jen hrát, když vlezl do bubnu pračky. Dveře se za ním ale zamkly a chlapec se udusil.

Obrovský smutek prožívá rodina z japonského města Sakai. Pětiletý chlapec se po odpoledním spánku vzbudil, zatímco jeho vyčerpaný otec zůstal spát. To stačilo, aby se poklidné odpoledne změnilo v horor, píše portál Daily Mirror.

Chlapeček vlezl do bubnu pračky, vzduchotěsná dvířka se za ním automaticky zamkla. Zevnitř se otevřít nedala, a tak by dítě musel někdo vysvobodit zvenku. To se ale nestalo, otec se vzbudil moc pozdě.

Jakmile zjistil, že byl syn uvězněn v pračce, dveře otevřel a zavolal záchranku. Lékaři už ale mohli pouze konstatovat smrt. Chlapeček se zřejmě udusil, podle japonských médií pračka nebyla zapnutá, a tak v bubnu nebyla voda.

Chlapcova matka nebyla v té době doma. Policie případ vyšetřovala, ale odložila jako nešťastnou nehodu. Podobná tragédie se stala v Tokiu před třemi lety, někteří Japonci proto volají po tom, aby se dvířka praček nezamykala automaticky.