Z hajlování na ulici jsem měla husí kůži, říká Češka žijící v Chemnitz

Saské město Chemnitz zažívá hodně napjatý týden. Jak situaci vnímá Češka Šárka Vacková, která tu žije už pět let a každý den se pohybuje v ulicích, které zažily několik vyhrocených střetů mezi levicovými a pravicovými demonstranty?

Jaká je momentálně v Chemnitz atmosféra?

"Rozpolcená. Město se rozdělilo na dva tábory: Levicový a pravicový."



Nebojí se místní například vycházet po setmění do ulic, nevyhýbají se některým místům?



"To bych neřekla. Myslím si, že větší strach než místní mají uprchlíci, přistěhovalci a cizinci."



Co říkají tomu, že někteří demonstranti hajlují?



"Koho tím myslíte? Místní obyvatele? Přistěhovalce? Politiky? Všichni víme, že to není správné. Já osobně jsem z toho měla husí kůži na těle. Fotografovala jsem obě strany, jak levicovou, tak pravicovou a vtom vedle mě začal kluk hajlovat. Nikdy by mě nenapadlo, že takovou situaci zažiju v 21.století. Je to tragédie."



Co se ve městě vlastně říká o oběti útoku a pachatelích?



"Na oficiální prohlášení se stále čeká. Spekuluje se. Existuje spousta verzí, názorů a bohužel i dezinformací. Faktem je, že zemřel jeden člověk, dva byli zraněni a další dva byli zadrženi a jsou ve vazbě. Padlo 25 řezných ran. Příčina není známá.

Radikálové tento trestný čin využívají k prosazování svých myšlenek a berou zodpovědnost do svých rukou, což nahání obrovský strach nejen cizincům, ale i místním."



Jak dlouho myslíte, že to ještě potrvá, než se situace ve městě uklidní?

"Noc z úterý na středu už byla klidnější. Ve čtvrtek je nahlášena další demonstrace, které se dle oficiálních údajů zúčastní minimálně 500 lidí a k situaci se vyjádří i několik politiků, což může vést k dalším nepokojům."



Nebojíte se, že se bude situace v budoucnu opakovat?

"Mně osobně nikdy žádný uprchlík, cizinec ani přistěhovalec neublížil, neohrožoval mě ani mě neobtěžoval! Jsem názoru, že by se těmto a dalším lidem, kteří pomoc potřebují, mělo pomáhat, ale jinou formou. V politice Angely Merkelové bohužel nevidím kloudné řešení. Čeho se bojím? Aby momentální situace nebyla ještě více zneužita a abych už nikdy nemusela zažít hajlujícího člověka a pokřiky typu "Německo Němcům!" nebo "Cizinci ven"."



Je v ulicích například víc policistů než běžně?



"Ano, je. Myslím si, že v pondělí podnikli vše, co bylo v jejich silách."



Napětí v Chemnitz prudce vzrostlo po nedělním ubodání jednoho z místních obyvatel. Vztek rozdmýchala informace, že útočníky jsou žadatelé o azyl z Blízkého východu. Největší demonstrace se ve městě konala v pondělí, kdy se v ulicích střetly tisíce levicových a pravicových radikálů. Policisté na zkrocení davů použili i vodní děla.

V ulicích Saské Kamenice se demonstrovalo i v noci na pátek. Podívejte se na reportáž: