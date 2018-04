Kluka pokousal neočkovaný pes! Ročně zabije vzteklina 55 tisíc lidí

Padesát pět tisíc lidí ročně zabije po světě vzteklina, což je například počet obyvatel Jihlavy. Podle příznaků má i druhý název, říká se jí běsnění. Nákaza totiž putuje do mozku a i z plachého jorkšíra se může stát agresivní bestie.

Psí sliny jsou koncentrovanou směsí nejrůznějších bakterií a virů. Při kontaktu s krví člověka hrozí řada onemocnění. A bohužel se takhle přenáší i vzteklina. Stále patří mezi neléčitelné nemoci a končí vždy smrtí - a to jak u psa, tak i u člověka.

Parta pěti kluků se v úterý postrkovala v Bubeníkových sadech. "Jeden z nich dalšímu poškodil jízdní kolo," popsala policejní mluvčí Jana Drtinová. Agresivní chování vyprovokovalo psa a ten jednoho z chlapců kousnul.

"Pozemní posádka záchranné služby na místě ošetřila jednu nezletilou osobu s povrchovým poraněním ramene," potvrdil mluvčí záchranářů Aleš Malý. Zranění nejsou vážná, jak se ale podle policie nakonec ukázalo, majitelka psa nejspíš na očkování nemyslela. A zadělala si tak na problém.

Zvíře teď poputuje kvůli vzteklině na testy. Veterináři ho musejí okamžitě prohlédnout a pak ještě po pěti dnech, aby vyloučili smrtelnou nákazu. Pokud by se prokázalo, že pes skutečně nebyl očkovaný, čeká majitelku pokuta od veterináře.

I rodiče dítěte teď čeká několik dní nejistoty. "V případě rozsáhlejšího poranění se dávají i antibiotika, potom se řeší, zda má pacient řádné očkování proti tetanu," sdělila postup lékařka Alena Židlická.

Pes pravděpodobně vzteklinu mít nebude. Pokud by se ale incident stal u polských nebo slovenských hranic, riziko nákazy by mohlo být vyšší a dítě by muselo dostat proti vzteklině vakcínu.

Poslední zdokumentovaný případ vztekliny je z roku 2005 v okrese Vyškov. Odborníci ji diagnostikovali u netopýra hvízdavého. Tři roky předtím se virus našel u lišky na Trutnovsku.