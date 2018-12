Knechtová poprvé o vztahu se zajíčkem: Náš problém nebyl věk!

Vztah Kataríny Knechtové a Petra Borkovce byl jako na houpačce. Nejdříve tvrdili, že jsou jen přáteli, brzy nato se ale dali dohromady. Po několika týdnech se rozešli, ale zakrátko byli zase spolu. Zatím poslední změnou je další rozchod.

Zatímco mladý finalista SuperStar o vztahu se slavnou zpěvačkou už promluvil, Katarína dosud mlčela a vyjadřovat se příliš nechtěla. Tohle pravidlo teď ale porušila a poskytla krátký rozhovor slovenskému portálu pluska.sk.

"Pokud si někdo myslel, že v tomto vztahu byl problémem věk, tak to není pravda. Byly v tom úplně jiné věci. I přes to všechno jsme v kontaktu, stále je můj kamarád, se kterým si mám co říct. Víc se k tomu už ani nechci vyjadřovat," citoval portál Knechtovou.

Promluvila také o Borkovcově matce, která v minulosti v médiích na slovenskou zpěvačku útočila a nešetřila kritikou. Knechtovou to ale prý příliš netrápí. "K věcem kolem Péťovy mámy se vůbec nechci vyjadřovat a ani vracet. Je to její věc," prohlásila.

Knechtová se s o 19 let mladším Borkovcem seznámila v pěvecké soutěži SuperStar, kde účinkovala jako porotkyně. 18letý zpěvák se dostal do finále, skončil na pátém místě.