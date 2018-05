Kněz, který zneužíval věřící ženy a obtěžoval dívku, je na svobodě

Podle soudu pohlavně zneužil čtyři ženy a navíc bývalý havlíčkobrodský kněz Erik Tvrdoň obtěžoval i teprve 13letou věřící dívku. Tu měl nahou osahávat a nechat si posílat její erotické fotky. Vše se provalilo v únoru 2014, když na chování kněze upozornila jedna ze zneužívaných žen.

reklama

Po několika odvoláních ho soud poslal na tři roky do vězení. Hrozil mu přitom původně až 10letý trest. Teď už je volný. Na svobodu byl Tvrdoň propuštěn na začátku května , za mřížemi si odpykal celý tříletý trest.

Kam jeho kroky povedou dál zatím není úplně jasné. Podle informací televize Nova by se Tvrdoň chtěl stát kaplanem a pomáhat ve věznicích odsouzeným. To by ovšem musel požádat některého z biskupů o znovu vysvěcení.

"Pan Tvrdoň byl zbaven kněžské služby, požádat samozřejmě může o cokoli, tyto případy se posuzují případ od případu," vysvětlil mluvčí královéhradecké diecéze Pavel Sršeň.

V jeho případě by ovšem znovu přijetí mezi kněží bylo vzhledem k jeho minulosti a pravomocnému rozsudku podle všeho velmi problematické.