Kněz pořádá na faře bujaré oslavy. Obyvatelé si na něho stěžují

Veselí podobné rockovému festivalu z místní fary pravidelně obtěžuje obyvatele Dubu nad Moravou v Olomouckém kraji. Místní faru kněz pronajímá k oslavám, které někdy trvají i do půlnoci. Někdy nepomáhá ani příjezd policie.

Oslavy někdy začínají už v odpoledních hodinách. "Začíná mše a po mši začne už ten odpolední hluk a kolem té desáté a dál půlnoci, po půlnoci už je to absolutně ta situace neúnosná," stěžovali si obyvatelé.

Na faře se také většinou konají svatby a to i s hodně hlasitou hudbou. "Pan farář se je snaží umravňovat, ale samozřejmě my musíme stát na straně práva, to je že po desáté hodině tam má být klid," řekl starosta Ivo Čečman.

S nočním hlukem bojují i obyvatelé v nedalekých Charvát. O místní farnost se totiž stará stejný kněz. "Jsme se stím snažili taky nějakým způsobem naložit, ale žádného zásadního výsledku jsme se nedobrali," vysvětlila Jarmila Kowalczuková, starosta Charvát.

Podnikavost se ovšem Otci Janovi upřít nedá. "Je to první budova v restituci v České republice, která byla vrácena v ruině, tak jsme to opravili. A kdo chce jaké pohoštění, kdo chce svatbu, šedesátiny, tak může oslavovat, uvedl farář Jan Kornek.

Stodola a konírna v blízkosti kostela ale dodnes nemají potřebné kolaudační rozhodnutí. "13. Března bylo podáno na stavební úřad a říkali, že na tom pracují," řekl farář.



A to může trvat věčnost. Opravy totiž neprobíhaly podle projektu. "Byly zkolaudovány k nějakému účelu. Následně pan farář žádal o nějakou další kolaudaci, která když přišla k nám na stavební úřad, tak byla pro podjatost předána na magistrát města Olomouce," vysvětlit Ivo Čečman.

"Stavební řízení stále pokračuje. Jde o nedovolené úpravy. V tuto chvíli nejde předjímat, kdy bude rozhodnuto," uvedla Radka Štědrá, tisková mluvčí Olomouckého kraje.

Než úředníci rozhodnou, budou muset místní spávat se špunty v uších.