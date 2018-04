Koalice ANO s ČSSD s podporou komunistů nemusí být růžová

Pokud se hnutí ANO a ČSSD domluví na společné vládě podporované komunisty, mohlo by jít podle politologů o problematické spojenectví. Především kvůli požadavkům všech tří stran. Jestli dokážou najít kompromisy, by mohlo být jasné už ve středu, kdy by měly k jednomu stolu opět zasednout vyjednávací týmy ANO a sociálních demokratů.