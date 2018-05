Koalice může být do konce týdne. ČSSD má ale zvláštní podmínky

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO a ČSSD by mohla být hotová do konce týdne. Další vyjednávání s ČSSD o společné vládě včera večer podpořil republikový výbor hnutí ANO. Jak se ale postaví ke konkrétním požadavkům sociálních demokratů, už vedení sdělit nechtělo.

Špičky hnutí se shodly na tom, že by strana měla i nadále pokračovat v jednání o koaliční spolupráci se sociálními demokraty. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že do konce týdne by mohl být hotový návrh koaliční smlouvy.

"Předpokládáme, že do konce tohoto týdne by se měl potkat pan místopředseda Brabec s panem místopředsedou Zimolou a doladit poslední nuance koaliční smlouvy," uvedl Faltýnek.

Jak se hnutí postavilo ke konkrétním požadavkům sociálních demokratů, už ale místopředseda prozradit nechtěl. Někteří vrcholní představitelé hnutí totiž s některými podmínkami měli problém.

"Mě osobně trošku zarazilo, že pan předseda by měl odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení, protože je to z lidského hlediska velmi nestandardní podmínka," myslí si místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Jermanová.

A kamenem úrazu by podle politologů mohl být i požadavek ČSSD, která chce odvolat politiky SPD z významných funkcí ve Sněmovně - a to včetně předsedy Tomia Okamury z postu místopředsedy dolní komory.