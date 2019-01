Kočka je uvízlá na stromě 8 dní! Hasiči i horolezec k ní lezli marně

Před osmi dny na strom ve městě Ostravice vyšplhala kočka Kessi. Zatím se ji však nepodařilo zachránit a kočička se dostala až do 17 metrů. Majitelka se o ni velmi bojí, jelikož Kessi dlouho nejedla a také má v příštích hodinách sněžit. Pomoc může i veřejnost a to poskytnutím sítí nebo plachet.

V roce 2016 paní z Ostravic adoptovala z bohumínského útulku kočku Kessi, o kterou má v posledních dnech veliký strach. Kessi totiž vylezla na strom, na kterém zůstala uvízlá už 8 dní. I přes pomoc hasičů a horolezců se zatím kočičku nepodařilo zachránit.

Kessi se momentálně nachází ve výšce 17 metrů. "Už 4 dny se opravdu trápíme a celkově začínám být psychicky unavená. Zpočátku jsem si myslela, že až dostane hlad, tak sleze, ale velmi jsem se mýlila," napsala TN.cz majitelka Kessi.

Zítra budou záchranné akce pokračovat dál. "Zítra se přijede podívat veterinář ze záchranné stanice Bartošovice, a když to půjde, zkusí uspávací injekci," dodala majitelka.

Paní prosí veřejnost o pomoc i o poskytnutí různých sítí, které by se natáhly na okolní stromy. "Samozřejmě bych uvítala, co nejvíce sítí, plachet a i lidských rukou, které by je přidržely," doplnila majitelka.

Po zveřejnění příspěvku na facebooku s prosbou o pomoc se na paní už někteří lidé obrátili. "Lidé se nám opravdu snaží pomoci včetně obce Ostravice," dodala majitelka.