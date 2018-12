Kolaps, Česko potmě. Experti řeší černé scénáře kauzy Huawei

Jak velké a reálné nebezpečí výrobky společnosti Huawei představují? Tak na tom se neshodnou ani experti. Ale podle některých by bylo nejlepší se takovýchto zařízení rychle zbavit. Jenže to nebude jednoduché, protože je na ně napojeno v podstatě celé Česko.

Poklidné dálnice by se mohly proměnit v chaos. Varovné esemesky o blížícím se nebezpečí by své příjemce nenašly. Některé části země by se klidně mohly ocitnout v absolutní tmě a odřízlé od spojení se zbytkem světa. Možná že jen přehnané černé scénáře - i o takových se ale teď mluví.

"V tom hypotetickém případě by to mohlo způsobit nějaké hospodářské potíže, nikoliv katastrofu ve stylu hollywoodského filmu," přemítá odborník na kybernetickou bezpečnost Petr Koubský.

Chaos na burze, kdy krachují banky, vypadne celá rozvodná síť nebo zkolabuje letecký provoz nad Evropou, sice nejspíš nehrozí. I tak by ale mohly nastat pořádné problémy.

"Je riziko, že by tam mohl být nějaký upravený software, který by třeba mohl vytvářet nějaká zadní vrátka, sbírat nějaké informace, přesměrovat je," přemítá IT expert Petr Machník.

Ten, kdo by k takovým zadním vrátkům měl přístup, by mohl ledacos. Třeba vypnout semafory na železnici a v minutě tak zastavit tisíce vlaků. Spoje by nemohly pokračovat a lidé by zůstali uvěznění v polích. A co hůře - kvůli ztrátě komunikace by pro ně řadu hodin ani nikdo nepřijel.

Perné chvíle by zažili i řidiči aut - třeba v tunelech by klidně mohla přestat fungovat ventilace či osvětlení.

Možná si ani často neuvědomujeme, jak by stačilo málo - třeba vyřadit světelné panely u hlavních tahů, které varují před nehodou nebo uzavřenou dálnicí. To už se ostatně stalo před dvěma lety ve velké části Spojených států. Na počítače je totiž v dnešní době napojeno prakticky vše. Problémy by mohli pocítit i pacienti v nemocnicích napojení na přístroje, nebo systémy, které používají policisté nebo hasiči.

Obrovský chaos by způsobil i cílený útok na mobilní síť. Například v době živelních pohrom, jako jsou povodně. To jde i o to nejcennější - o životy lidí. A o tom zda nějaká zadní vrátka do kritických systémů výrobci montují nemusí mít nikdo ani tušení. Jsou často skrytá a vědí o nich jen vyvolení.