Kolem vraždy Kuciaka se objevily další otazníky. Datum smrti nesedí

Zavražděný novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina měli na parte zveřejněna dvě rozdílná data úmrtí. Zatímco Ján tam měl 23. února, Martina 21. února. Její matka tvrdí, že naposledy s nimi byla v kontaktu ve středu večer. O půl hodiny později už dcera telefon nezvedala, proto dala na parte toto datum. Těla objevili v pátek v jejich domě.

"Nevím, jak to na patologii řeší, ale že by se jeden doktor spletl o dva dny? Nevím, jestli by neměl vrátit diplom," reagovala matka Martiny Zlatica. Podle informací televize Markíza v obou úmrtních listech figuruje datum 23. února. Obecně platí, že matrikář, který úmrtní list vystavuje, má k dispozici dokument - tzv. List o prohlídce mrtvého. Ten vyplní lékař, který ohledal těla na místě činu. A tento lékař stanovil dobu smrti na pátek mezi polednem a půlnocí.

Podle více zdrojů ale uvedený lékař není soudní lékař ani znalec, ale patolog, který přednáší histologii. To znamená, že se k tělům při dvojnásobné úkladné vraždě neměl ani přiblížit. Pokud se toto potvrdí, může jít o pochybení vyšetřovatele.

"Je to stejné, jako by byl k chirurgickému případu přivolán zubař. To jsou věci, které se dít nesmějí. Soudní lékař vykoná úkony, které jsou nenahraditelné," myslí si soudní znalec a lékař Norbert Moravanský. A proč je určení co nejpřesnější doby smrti tak důležité? Policisté na základě toho zajišťují různé důkazy a vyhodnocují verzi či okruh podezřelých.

Nehraje toho ale ještě víc. Například o kamerové záznamy z okolí Dunajské Stredy, Galanty a Šale žádali policisté včera a klíčové pro ně bylo datum 21. února – tedy středa.