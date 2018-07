Kolik je vašemu mazlíčkovi? Odborník řekl, jak to spočítat

Otázku, jak starý je vlastně pes či kočka v přepočtu na lidská léta, poslouchají veterináři často. Majitele přirozeně zajímá, jak dlouho tu s nimi ještě jejich mazlíček bude a přepočet na lidský věk jim umožňuje snáze si představit, v jakém stádiu života pes či kočka jsou. Jak to skutečně je, popsal profesor Grady na webu The Conversation.

Přepočítávat věk psů tak, že se prostě vynásobil sedmi, dávalo smysl, protože průměrný pes skutečně žil sedmkrát kratší dobu, než člověk. Speciálně u psů ale musí jejich majitelé brát ohled na to, že různá plemena mají rozdílnou průměrnou délku dožití. Přičemž zpravidla platí, že větší psi mají kratší život.

Americká asociace veterinářů dělí psí život do šesti stádií. U průměrného psa počítají s tím, že zvíře do půl roku života je štěně, od půl do tři čtvrtě roku pak junior, kdy je sice již pohlavně dospělý, stále ale roste. Mezi tři čtvrtě rokem a šesti a půl lety života je pak dospělý. Následuje střední věk, kdy mu podle průměrné délky dožití zbývá polovina až čtvrtina života. Od devíti a tři čtvrtě roku života je pak pes senior. Po 13. roce následuje geriatrické stádium, kdy již překračuje průměrnou délku dožití.

Rozdíly mezi malými a největšími plemeny jsou přitom obrovské. Zatímco u menších psů osm psích let odpovídá 40 lidským, u těch největších je stejně starý pes ve stavu, který u člověka odpovídá 65 letům. Více v nadcházejícím grafu:

Podobný graf poskytli američtí veterináři také u koček. Ty zhruba do 2 let dospívají rychle do věku, který byl u člověka odpovídal 24 letům. Pak jeden kočičí rok odpovídá přibližně čtyřem lidským. Zcela dospělou se kočka stává ve třech letech. Zhruba v sedmi pak přechází do stádia, kdy se její aktivita zpomaluje. Od 11 let ji veterináři řadí mezi seniory. V patnácti letech přechází do geriatrického stádia.

Na rozdíl od psů, kde se různá plemena liší výrazně velikostí, u koček tak velké rozdíly nejsou, podle Gradyho je tak přepočet použitelný pro většinu koček.

U všech zvířat ale platí, že věk je jen jeden z faktorů, které délku dožití ovlivňují. Mezi další patří třeba výživa. Grady upozorňuje, že stejně jako lidé, potřebují i psi a kočky v určitém věku specifickou zdravotní péči, která prodlouží nejen dobu dožití, ale hlavně kvalitu života domácího mazlíčka.