Kolik stojí pleny pro prezidenta? Hrad reaguje na nepříjemné dotazy

V rámci zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mohou lidé zaslat své žádosti na Kancelář prezidenta republiky. Mezi otázkami se však najdou i ty, které lze označit přinejmenším za originální a velmi kreativní.

Kancelář obdržela 17. října v loňském roce tři dotazy, které nejspíš pro pisatele byly velmi důležité. V prvním dotaze ho zajímalo, kolik plen bylo pro prezidenta republiky v minulém roce zakoupeno. Odpovědí bylo: "Žádné".

Druhý dotaz se týkal pornografického materiálu (včetně dětské pornografie). Zde ho zajímalo, jakou částku za ni v posledních letech Kancelář dala. Pisatel evidentně narážel na kauzu údajného hackerského útoku na počítač hlavy státu. Zeman v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 uvedl, že mu někdo na počítač nainstaloval dětské porno. "Kancelář prezidenta republiky sděluje k bodu 1 - žádnou," uvedl ředitel Odboru legislativy a práva Václav Pelikán.

Třetí otázka se týkala "nákladů vynaložených na kalafunu, kterou by si měl prezident mazat dřevěnou nohu". Kancelář opět odpověděla: "Žádné."

"Pro úplnost Kancelář prezidenta republiky uvádí, že akceptuje obecně přijatelnou výzvu, kterou žadatel uvedl v závěru žádosti, to však nezamezuje, aby Kancelář prezidenta republiky

žadatele neupozornila na to, že by neměl zákon č. 106/1999 Sb. zneužívat," dodal Pelikán.

Na celou odpověď se můžete podívat na webových stránkách Hradu.