Komunální volby se rychle blíží, kampaně vyšly na miliardy korun

Počet kandidátů pro blížící se komunální volby je 216 472. Tahanice budou hlavně o velká města, tam se totiž hraje o nemalé peníze. Jen šest největších má dohromady rozpočet přes 105 miliard.

"Pro srovnání Praha má jeden z největších rozpočtů a patří de facto na úroveň ministerstev celé republiky. Je to tedy velice bohatá nevěsta," popsal politolog Jan Kubáček.

Favority na zisk pražské radnice budou podle průzkumů společnosti SANEP Piráti a hnutí ANO. Naopak v Brně by to velké strany mohly mít složitější. "Tam je taková velmi pestrá koalice. Bude tam kandidovat celá řada malých stran," doplnil Jan Kubáček.

Místní politická uskupení by podle politologů mohla kromě Brna uspět i v dalších významných městech. Sází především na tváře známé hlavně v regionu - třeba učitele, doktory nebo sportovce.

Nejvyhrocenější by zase volby paradoxně mohly být v některých malých obcích. Tam se totiž protikandidáti často znají. "Bojují mezi sebou klany, rodiny. Stará příkoří, minulost, takže tam kuriózně to má až takový italský nádech," vysvětlil Kubáček.

Jinde se ale bojovat nebude vůbec. Třeba v obci Lipovec na Blanensku nechce kandidovat nikdo a současný starosta se po 32 letech chystá do důchodu. "Já jsem všude napsal, všude řekl dopředu, že kandidovat nebudu, že toho mám plné zuby. Mám 63 let a měl jsem v lednu třetí infarkt, tak co po mně chtějí," ptá se starosta Lipovce František Kopřiva.

V některých obvodech společně s komunálními volbami budou lidé volit také 27 nových senátorů.