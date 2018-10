Končící rada rozhodla o smlouvě za tři čtvrtě miliardy, nová se bouří

Smlouva zajištění dopravy mezi radnicí a dopravcem byla narychlo podepsaná na českolipské radnici. Ani ne dvě hodiny po otevření volebních místností. A to na celých 10 let dopředu. Čili nové zastupitelstvo, ale ani to další, už do toho nemohou mluvit.

"Byl to pochopitelně šok, protože pro tohle jednání absolutně neexistuje jakákoli omluva a ve spisovné češtině pro to není místo," reagoval nový zastupitel České Lípy Tomáš Vlček.

"Takhle veliké zakázky ve výši 3/4 miliardy by o tom rada neměla rozhodovat sama. Je to výsměch lidem a ukázka toho, co z pozice moci se dá udělat," sdělila nová zastupitelka Jitka Volfová.

"Nepsaným pravidlem, ale je to něco jako gentlemanské chování v politice, platí, že ti končící rozhodují už jenom úřednická, drobná rozhodnutí, případně rozhodnutí, která nesnesou odkladu," vysvětlil politolog Jan Kubáček.

Radní tvrdí, že je vše podle práva. "To bylo rozhodnutí v řádném volebním období. Rada města má stále kompetenci zasedat a rozhodovat až do okamžiku, než bude ustavující zastupitelstvo a nové vedení města," uvedla dosluhující starostka Romana Žatecká.

Nové zastupitelstvo bude chtít smlouvu napadnout. Vědí, že to ale bude těžké, ne-li nemožné. "V podstatě neexistuje žádný zásadní soudní výrok nebo zákon, který by jednoznačně říkal, co mohou končící vlády nad obcemi dělat a co už dělat nemohou," doplnil Kubáček.