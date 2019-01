Konec házení s trpaslíky! Bizarní "sport" chtějí zakázat zákonem

Zákaz vrhu trpaslíkem (dwarf-tossing) se snaží prosadit senátor z amerického státu Washington. Kritizují jenom ti, co závidí, že na tom vydělávám, říká lilipután původem z Československa, který se bizarní kratochvíli dlouhodobě věnuje.

Vrh trpaslíkem je oblíbená barová i venkovní zábava. Lilipután ve speciálním postroji je soutěžícími vrhán do matrací či jiného měkkého podkladu. Každý soutěžící může mít až čtyři pokusy, měří se nejdelší “dolet“. Tato kratochvíle má kořeny v 19. století ve Velké Británii, jako barový sport ale vešla v oblibu v osmdesátých letech 20. století v Austrálii.

“Na vrhání trpaslíky není nic zábavného. Lidé postižení dwarfismem jsou tímto zesměšňováni a ponižování. Ostatní lidé je pak považují jen za objekt k pobavení,“ řekl republikánský státní senátor Mike Padden, který se snaží zákaz vrhání prosadit ve státě Washington. Pokud by někdo zákon porušil, hrozí mu pokuta až 1000 dolarů. O návrhu informoval deník The Spokesman-Review.



Proti zákonu se postavil Mighty Mike Murga (přezdívka se dá přeložit jako Mocnej Míša), který své skromné rozměry k vrhu pravidelně propůjčuje. Aby doletěl co nejdále, i pravidelně trénuje. S účastníky soutěže pak po akci debatuje a nechává se s nimi fotit.



Murga se narodil v roce 1979 v Děčíně v tehdejším Československu. Kromě vrhu trpaslíkem se objevil i v několika filmech, převážně nižší kvality. Diváci jej ale mohli vidět i v seriálech Kriminálka New York a Sběratelé kostí.

“Ostatní liliputáni, kteří mou účast kritizují, jenom závidí, že na tom vydělávám. Není to totiž pro každého. Kdo na to není dělaný, neměl by se tím zabývat,“ řekl. Ve státech, které již vrh trpaslíkem zakázaly, nyní provozuje trpasličí bowling. Položí se na skateboard a lidé s ním sráží kuželky.