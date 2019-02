Konec kožešinových farem! Takhle skončily tisíce zvířat z chovů

Ochránci zvířat se konečně dočkali - v únoru začne platit zákaz provozu kožešinových farem. Sněmovna zákon schválila po bouřlivé debatě v roce 2017.

Rozhodnutí státu kožešinové farmy zdrtilo. Podle poslanců jich bylo v Česku aktivních devět, nejčastěji chovaly norky a lišky. Stát jim za ukončení činnosti nabídl odškodnění, to však zdaleka nesplňuje jejich očekávání.

"Kompenzace, která je tímto zákonem schválená, je výsměchem všem lidem, kteří se živí svou prací. Bude to asi okolo dvou set tisíc korun. Náklady, které jsme při budování a další údržbě farmy museli investovat jsou asi 15 milionů," sdělila TN.cz majitelka kožešinové farmy ve Vítějevsi Marie Ducháčková.

"Nedokážeme pochopit, že poslanci a senátoři dají za pravdu neziskovým organizacím, aniž by se přesvědčili o skutečnosti. My jsme farmu budovali 30 let, celou dobu jsme pracovali na základě platného zákona, platili jsme daně, nedostali jsme žádné dotace a teď nemáme prakticky nic," dodala hořce paní Ducháčková.

Poslanci při schvalování zákona skutečně přihlédli ke kampani neziskových organizací zabývajících se ochranou zvířat. Ty teď slaví úspěch. "Je to ohromný úspěch pro všechny, kterým záleží na zvířatech. Už nebudou zcela zbytečně zabíjeny desítky tisíc lišek či norků," řekl mluvčí spolku obránců zvířat Pavel Buršík.

A jaký osud čeká zvířata v chovech, když už nesmí být chována pro kožešiny? Odpověď je sice nemilá, ale jednoduchá. "Zvířata už nemáme, museli jsme je všechny zkožkovat, na farmě žádné nezůstalo. Jako mazlíčky je chovat nebudeme," uvedla paní Ducháčková.

Obránci zvířat připustili, že je to smutné, ale stálo to za to. "Tato zvířata byla zabita podle plánu, bohužel se jim už nedalo pomoci. Je ale velkým vítězstvím a velkou úlevou, že v těch holých malých klecích nebudou muset živořit další generace a další desetitisíce lišek a norků," řekl Buršík.

Paní Ducháčková popírá, že by zvířata byla jakkoliv týrána. "Veterinární správa nikdy nezjistila pochybení při chovu zvířat. To byla jen mediální kampaň proti chovatelům v České republice," tvrdí. "Nemáme prostředky na likvidaci farmy, ani na zahájení jiné činnosti. Snad nás budou živit neziskové organizace," dodala sarkasticky paní Ducháčková.