Konec letního času: Europoslanci mají rozhodnout dnes! ANKETA

Anketa Jste pro zrušení střídání letního a zimního času? Ano, změny času jsou nepříjemné 81 1556 hlasů Ne, v létě je déle světlo 19 361 hlasů Hlasovalo 1917 lidí.

V čele osmdesátičlenné skupiny, která bojuje za zrušení letního času, stojí český europoslanec Pavel Svoboda. Zástupci parlamentu se odvolávají zejména na možné negativní dopady změn času - a to hlavně v oblasti zdraví.

Na tento problém už dříve upozornila Výzkumná služba Evropského parlamentu, podle které jsou hlavní přínosy přechodu na letní čas (mimo jiné třeba úspory za topení a svícení) minimální.

"Několik zemí už vyjádřilo zájem střídání času ukončit, například Finsko, Polsko nebo Estonsko. Ale musí to být změna napříč Evropskou unií. Je to pomalý proces, ale naštěstí to budeme probírat na plenárním zasedání ve Štrasburku," řekl webu Newstalk irský europoslanec Sean Kelly.

Poslance Evropského parlamentu o ukončení střídání časů už žádalo několik občanských iniciativ a poslanci také dostali několik petic. Problematikou se zabýval Výbor pro dopravu a cestovní ruch, který připravil usnesení navrhující ukončení střídání letního a zimního času.