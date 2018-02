Konec podvodů s realitami? Vláda chystá přísnější pravidla!

Konec podvodných makléřů a tím pádem i konec okrádání lidí - to by měl přinést nový zákon, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Zatím se totiž mohl stát u nás realitním makléřem prakticky každý. V budoucnu bude požadovat ministerstvo po makléřích praxi i vzdělání. Navíc je bude certifikovat.

V prodeji a nákupu bytů, domů a ostatních nemovitostí se na českém trhu ročně protočí až 300 miliard korun. Jenže jde o jakousi džungli, v níž realitní podvodníci nemají žádná omezení. Nic netušící lidé přicházejí o desítky, stovky tisíc i miliony korun, tak jako třeba i bývalý obchodní partner jedné z největších podvodnic u nás – Alexandry Škorcové.

Škorcová nedodržela více slibů - brala od lidí zálohy na nemovitosti, a přestože k prodejům nedošlo, lidem už peníze nikdy nevrátila. Podle soudu nakradla 32 milionů korun, za což dostala 7 let. Jenže podobných podvodníků v realitním světě mohou být desítky.

Teď totiž u nás může dělat realitního zprostředkovatele každý, kdo má pouze živnostenské oprávnění na volnou živnost, což právě nahrává řadě podvodníků.





Zákon, který by to měl změnit je připraven a čeká ho legislativní kolečko. Po realitních makléřích bude ministerstvo požadovat praxi i vzdělání. A bude je certifikovat.

"Do budoucna by to měli být vysokoškolští zaměstnanci právního, ekonomického, finančního, stavebního směru. Středoškoláci budou muset mít několik let praxe," vypočítává ministryně Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s tím, že by nový zákon o realitním zprostředkování mohl platit už od příštího roku.