Konec povinné maturity z matematiky? Ministr souhlasí

"V debatách s řadou ředitelů víceletých gymnázií jsem zjistil, že ta státní část pro ně nemá až takový význam, jak jsme si představovali. O jednotných přijímačkách jsem ochoten se bavit. Nemyslím si, že v systému musí být,“ řekl Plaga ve 20 minutách Radiožurnálu.

Ministr také uvedl, že všichni čekali, že sjednocení maturity pomůže středoškolákům dostat se snáz na univerzity. Tak to prý ale nefunguje.

Plaga proto podporuje, aby státní maturity měly danou jakousi spodní hranici a aby se testy postupně zpřísňovaly. Pak by prý výsledky mohly posloužit vysokým školám při přijímání studentů, pokud by o to univerzity stály.

Ministr také není fanouškem povinné maturity z matematiky. Tu by měli jako první v roce 2021 absolvovat žáci lyceí a gymnázií, o rok později pak i všichni ostatní středoškoláci.

"Úroveň a úspěšnost gymnázií a lyceí je vysoká, jiné stupně selhávají,“ řekl v rádiu Plaga. Má strach, že pokud bude zkouška moc jednoduchá, nebude vyhovovat gymnáziím. A pokud bude naopak příliš těžká, budou u ní ve velkém propadat studenti "obyčejných" středních škol.

Proto chce v září a říjnu debatovat i o tom, jestli není lepší dát žákům možnost vybrat si, jestli se u maturity chtějí poprat s počty, či raději s cizím jazykem.

Na druhou stranu uznává, že význam matematiky roste. "Trošku možná opomíjíme to základní: Proč máme tolik dětí, respektive studentů, v maturitních oborech?“ zamyslel se na Radiožurnálu ministr.

Další změny

Zatímco Plagovy nápady jsou zatím ve fázi úvah, méně zásadní změny státní maturity už zasáhly a měly by platit už při podzimním termínu "zkoušek dospělosti".

Zvýšuje se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů. Dosud byli ve validačních komisích dva odborníci, nově budou tři. Cermat bude také v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech a v případě, že bude zjištěna chyba, přijme opatření k nápravě.

Ministerstvo školství také připravuje vyhlášku, která by měla státní maturitu dále upravit. Návrh počítá s tím, že na didaktický test z češtiny budou mít studenti o deset minut víc času, na slohovou práci dokonce o 20 minut víc.

Ředitelé škol navíc budou moc podle návrhu určit termín podzimní maturity z českého jazyka a z cizího jazyka na kdykoliv v rozmezí od 1. do 20. září podle toho, jak jim to bude vyhovovat.