Konec spekulací: Harry s Meghan prozradili, kdo vystoupí na svatbě!

Svatební obřad bude přímo v kapli sv. Jiří sledovat na 600 hostů. Další miliony diváků pak zapnou přímý přenos v televizi nebo na internetu. I sebemenší chyba by znamenala obrovskou ostudu. Snoubenci v úterý zveřejnili jména hudebníků, kteří si pochybení nemohou dovolit.

Celý hudební doprovod bude mít na starost James Vivian. Během svatebního obřadu vystoupí sbor katedrály sv. Jiří, který se skládá z 23 chlapců a 12 dívek. K nim se připojí několik sólistů a další hudebníci.

Na svatebním obřadu zahraje také 19letý Sheku Kanneh-Mason, který hraje na violoncello. Mladý Brit před dvěma lety získal ocenění pro nejlepšího britského hudebníka do 18 let. Prince Harryho zaujal na charitativním koncertu v Londýně, kterého se oba účastnili. Na svatbě pak zazpívá Karen Gibsonová, která vystoupí s Královským sborem.

