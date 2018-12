Konec střídání času se odkládá! Původní termín nelze stihnout

Kdy skončí střídání času? Vypadá to na rok 2021. Původní termín, tedy v příštím roce, se pravděpodobně již nestihne připravit. Byl prý příliš ambiciózní.

Po více než čtyřiceti letech oficiálně skončí střídání času zřejmě 31. října 2021. Píše se to v dokumentu z 19. listopadu, který vypracovali rakouští úředníci. Rakousko nyní předsedá Evropské unii. Informace z dokumentu přinesl portál idnes.cz.



“Během neformálního zasedání ministrů 29. října většina členských států zrušení dvou časů podpořila, i když některé země chtěly zachovat současný status quo,“ píše se v dokumentu.



Původní konec střídání časů navrhoval předseda Evropské komise na Jean-Claude Juncker na rok 2019. “Většina delegací žádala více času na uplatnění této evropské směrnice. Předpokládané datum 1. dubna 2019 považují za příliš ambiciózní,“ stojí v listině.



Zatím se vedou debaty, jestli preferovat zimní či letní čas. V říjnové anketě TN.cz, ve které hlasovalo asi 27500 lidí, se zhruba dvě třetiny čtenářů vyslovily pro letní čas. Přesné výsledky ankety a jak by to celoročně vypadalo s východem a západem slunce se můžete dočíst zde.



Pokud by zvítězil letní čas, poslední přeřízení hodinek bude nutné 28. března 2021. Pakliže by se země Evropské unie společně dohodly, že jim více vyhovuje zimní čas, poslední změna času by se uskutečnila při oficiálním skončení střídání, tedy 31. října 2021.