Konec střídání času v ohrožení! Země zuří a řeší zásadní problém

Naposledy si hodinky přeřídíme v příštím roce. Alespoň tak to v září avizoval předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jenže to některé státy rozzuřilo, podle nich se to za tak krátkou dobu nedá stihnout.

Pokud orgány Evropské unie vše včas schválí, poslední povinná změna času by měla Evropany čekat v neděli 31. března 2019. Do dubna příštího roku by si pak státy mohly vybrat, zda si nechají natrvalo letní, nebo zimní čas. Pokud se rozhodnou pro ten zimní, který je podle astronomů standardní, přeřídí si jejich občané hodinky ještě jednou, a to 27. října 2019.

Většina lidí by preferovala letní čas, což pro státy znamená připravit vše potřebné za přibližně půl roku. Pětice představitelů evropských států pro web Politico uvedlo, že legislativa je nedostatečně připravená a kolem zrušení střídání času panuje i řada dalších problémů.

Vadí jim, že Komise v podstatě udělala jen polovinu práce. "Řekla nám: 'Udělali jsme svou práci, teď udělejte vy tu svoji'," zlobil se jeden z diplomatů ze západní Evropy. Další se rozčiloval, že Komise by měla mít spíše roli koordinátora, než aby státy prostě nutila vybrat si mezi letním a zimním časem.

Znamená to, že státy si musejí rychle vybrat, na kterou stranu se přikloní. Prozatím to vypadá, že Portugalsko, Kypr a Polsko volí spíše letní čas. Naproti tomu Finsko, Dánsko a Nizozemí preferují zimní. Jedinou zemí EU, která by si přála zachovat střídání času, je Řecko.

Aby se naposledy změnil čas v roce 2019, musí europarlament i jednotlivé členské státy odsouhlasit návrh do konce příštího března. To ale může být problém, státy si stěžují, že do té doby nestihnou celou záležitost probrat s obyvateli země. Diskutovat o svém rozhodnutí musí státy také se sousedními zeměmi, a to především tehdy, pokud si každá zvolí jiný čas. Mohlo by totiž docházet k problémům na hranicích.