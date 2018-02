Babiš vyzval Uber, aby dodržoval zákon. Vláda chce uspíšit novelu

Jednání s ministry podle Venclové mělo dobrý průběh. "Premiér si mě poslechl, byl občas i překvapený, co říkáme, jak se to zamotalo a jestli se to dá rozmotat," uvedla místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě.

Premiér v demisi pak vyzval Uber a Taxify, které jsou nejvýraznějšími zástupci alternativních přepravních služeb, aby dodržovaly zákony. "Není možné, aby používaly nelicencované taxikáře," uvedl Andrej Babiš.

Řidičům taxi vadí, že jejich konkurenti ze společnosti Uber nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby, nemají taxametry a nesplňují zákonné požadavky pro taxikáře. Uber své služby označuje za spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

Argumenty taxikářů podle Venclovské nakonec akceptoval i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který ráno kritizoval protesty a uvedl, že jimi řidiči škodí jen sami sobě. Ťok chce prostřednictvím poslaneckého návrhu upravit zákon tak, aby zprostředkování jízdy v taxislužbě bylo vázanou živností a bylo ho možné nabízet jen taxikářům s licencí.

Uber a podobné služby by to podle ministra zrovnoprávnilo s tradičními provozovateli taxi. Venclová uvedla, že podle dohody se zákon ve Sněmovně ve zrychleném řízení pokusí protlačit poslanec Patrik Nacher (za ANO). "Premiér, zdá se, pochopil, že je nám křivděno a že si nevymýšlíme, že je to pravda," uvedla.

Vláda by podle ní měla také vydat prohlášení určené společnostem Uber či Taxify, aby dodržovaly zákony. "Myslím, že to je velký krok, to se tady ještě nestalo, aby vláda uznala, že pravděpodobně my máme pravdu," konstatovala. Doufá, že se uvedené společnosti zachovají gentlemansky a buď se stáhnou z trhu, nebo se začnou chovat tak, aby zákonům vyhověly.

Taxikáři poté na odpolední schůzce rozhodli, že v ulicích Prahy proti alternativním přepravcům zatím znovu protestovat nebudou. Důvodem jsou výsledky dopoledního jednání s vládou, které považují za úspěch.