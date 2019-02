Konec vleklých stavebních povolení, slibuje ministryně

Dnes je proces žádosti o výstavbu rozdělený na několik samostatných, po sobě jdoucích fází. Proti každé z nich se dá odvolat ve správním řízení a každou lze napadnout dál u soudu. Výsledkem je nekonečné čekání na stavební povolení.

Do řízení o územním, stavebním a dalším povolení vstupuje řada závazných stanovisek od různých úřadů a institucí. Nový stavební zákon, který teprve půjde do vlády, garantuje, že žadateli o stavební povolení postačí zajít na jediný úřad. Ten se spojí s dotčenými úřady a výsledkem je jedno povolovací razítko od nejvyššího stavebního úřadu.

Na vyjádření by pak stačilo třicet dnů, s možností prodloužení o dalších třicet. Ministerstvo ho chce zavést už od září. "Ta fikce souhlasu by se týkala všech staveb i dopravní infrastruktury," vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

"V dubnu jsem požádal o územní rozhodnutí a právě dnes jsem dostal to územko s razítkem o nabytí právní moci. Pokud to teďka budu řešit během jednoho měsíce tak je to hezký. Ale já si myslím, že to normálně fungovat nebude," popisuje jeden z žadatelů o stavební povolení Michal Pogorelov.

Podle opozice zase nebude fungovat státní nejvyšší stavební úřad, který si vyžádá jen další zbytečné směrnice a peníze. "Tak se bojím, sice na začátku byl smysluplný záměr nebo alespoň záměr, který se tak tváří a ve výsledku to neznamenalo větší potíže, víc papírů a víc úředníků," říká poslanec a starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS).

"My se musíme vypořádat i s takovým nešvarem jako je systémová podjatost. A to se nedá řešit jinak než rozdělení kompetencí státní správy a samosprávy," dodává ministryně.

Další důvod, proč shánění razítek trvá tak dlouho je, že všechny podklady musí být v papírové podobě, a ke každé je potřeba originál. Dokud si tedy úředníci jednoho úřadu složku nenastudují a vyjádření nevydají ten další s tím ani nezačne.

Podle nového zákona by to mělo být také minulostí, vše bude totiž elektronické. Už za měsíc o něm bude jednat vláda, platit by v případě shody mohl komplexně za dva roky.