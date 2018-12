Koňskou farmu zničil strašlivý požár, lidé přispěchali na pomoc

Obrovské plameny vyšlehly z hotelové části koňské farmy Vysoká v Chrastavě na Liberecku poslední den v listopadu kolem desáté večer. Oheň postupně zničil 10 z 15 pokojů. Hasičům práci komplikoval silný vítr.

"Hoří tam uskladněné senáže, hoří vybavení penzionu, bytových jednotek, které jsou v tom půdním prostoru," popsal řídící důstojník libereckých hasičů Jaromír Mottl.

"Ze začátku jsme evakuovali nebo zachraňovali zhruba asi dvacet až třicet koní," doplnil Mottl. Farma byla mezi chovateli koní v Česku známá unikátem, byla totiž jedinou chovnou stanicí achaltekinských koní.

Majitelům se ji podařilo postupně přebudovat v obří ranč s veškerým zázemím. Město Chrastava teď na svých stránkách organizuje sbírku, která by měla majitelům pomoci a sama přispěje peněžitou pomocí. Na spáleniště přijíždějí dobrovolníci a pomáhají zdrceným majitelům před zimou zabránit ještě větším škodám. Farma byla sice pojištěná, ale nikoli na vnitřní vybavení.

"Když to sečtu a podtrhnu, tak my v tom budeme třeba minus 5 až 6 milionů odhaduju. My si pomoci strašně vážíme. Na druhou stranu jsme malinko v rozpacích. Jsme sice podnikatelé. Na druhou stranu mi shořel byt, kde bydlely moje tři děti a to nemá s podnikáním nic společného," popsala spolumajitelka farmy Václava Jarošová.

Majitelka teď bojuje hlavně s tím, aby nemusela začít propouštět zaměstnance, protože kvůli požáru musela zrušit ubytování hostů.