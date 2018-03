Kontaminovanou vodou se otrávily tisíce lidí, policie ukončila šetření

Policie ukončila vyšetřování největší otravy kontaminovanou vodou za poslední desítky let. Navrhla obžalovat muže a ženu, kteří jsou podle ní viníky znečištění vodovodního řadu v pražských Dejvicích na jaře 2015. Kolem čtyř tisíc lidí kvůli tomu mělo zdravotní problémy. Třicet jich skončilo v nemocnici.

Když jste se koncem května 2015 někoho v Dejvicích zeptali, jak trávil poslední dny, odpověděl vám většinou tak, že poslední dny trávil na záchodě. To co se tenkrát dělo, nemá obdoby. Podle policie za to mohou dva lidé.

Prošetřování této události policisté ukončili návrhem na podání obžaloby proti dvěma osobám, které jsou podezřelé z ohrožení z nedbalosti.

Podle informací televize Nova má jít o dva pracovníky Pražských vodovodů a kanalizací, kteří hráli důležitou úlohu při opravě potrubí. Šestapadesátiletý muž měl po skončení prací zajistit řádný průplach, jeho o čtyři roky starší kolegyně zase odebrat vzorky vody před napojením na řad. Podle policie svou práci odbyli.

S tím ale nesouhlasí společnost Pražské vodovody a kanalizace. "My trváme na nevinně našich zaměstnanců, událost byla způsobena historicky špatně položeným potrubím," uvedl mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

To je totiž v inkriminovaném místě ne nad, ale pod kanalizací, což odporuje normám platným už od Rakouska-Uherska.

Spis s případem je teď v rukou státního zástupce pro Prahu 6. Ten ho prostuduje a pak rozhodne, jestli ho vrátí policii k došetření, nebo dvojici obžaluje.

Vyšetřování trvalo téměř tři roky, policie čekala na znalecké posudky a hlavně vyslýchala obrovské množství svědků. Přiotrávených byly tisíce, řada podnikatelů zejména v pohostinství musela načas uzavřít.

"Na náhradách jsme vyplatili 40 milionů korun. Jednalo se o více než 6000 fyzických osob a téměř sto podnikatelů," doplnil Mrázek. Nejvyšší vyplacené odškodné činilo 625 tisíc korun.