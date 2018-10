Kopřivová se stydí za Česko! Parazituješ na Týnuš, zuří fanynky

Kopřivová ve svém emocionálním statusu na instagramu nejprve vysvětluje, že aktuální dění u nás moc nesleduje. Nemá televizi a články na internetu nečte, ale vzápětí se vyjádřuje k jedné z nejaktuálnější kauz - popálené youtuberce Týnuš Třešničkové, která se od fanoušků kromě slov podpory dočkala i nenávistných komentářů.



Sedmadvacetiletá Kopřivová upozorňuje, že v Americe a v Kanadě je prostě vše jiné, ale že v Česku naráží jen na negativní lidi.

"Snažim se vyhýbat všem negativním lidem a věcem. V Americe/Kanadě to bylo uplně easy, ale v ČR je to celkem tězký, zkrátka jiný. Možná je to tím, že je to, jak se říká “malej rybníček”, kde je hodně lidí, takže to negativní dost," píše přítelkyně legendárního hokejisty a pokračuje.



Popálená česká youtuberka Týnuš Třešničková:

"Teď jsem se např. zase přesvědčila u “kauzy” popálená česká blogerka v Istanbulu. Je to až neuveřitelný kolik lidí normálně čeká na ten okamžik kdy “spadnete” aby vás mohli přišlápnout," líčí svým fanouškům Kopřivová to, co si nastudovala na internetu.

Slova podpory Kopřivové ale směrem k popálené krajance ve statusu chybí. Namísto toho na konci svého hlubokého zamyšlení připomíná, že šaty, ve kterých na fotce u statusu pózuje, mohou lidé zakoupit u ní na eshopu.

Zdroj: Instagram Status Veroniky Kopřivové k popálené české youtuberce

"PS- holky zlatý pokud se vám libí tyhle šatičky, tak je zakoupíte na mém eshopu," a přidá hned několik tématických smajlíků.

Toho si pochopitelně všimly i její fanynky a na "parazitování" na cizím neštěsí Kopřivovou také upozorňují. Tohle se zkrátka Veronice moc nepovedlo, myslí si její sledující.