Korejci si dopřávají šílenou terapii. Simulují vlastní pohřeb!

Velmi úspěšnou terapeutickou technikou je údajně simulace smrti a vlastního pohřbu s následným znovuzrozením! V Jižní Koreji začali tuto techniku uplatňovat jako obranu proti vysokému počtu sebevražd, kterých je dle statistik 40 denně, informoval web tvnoviny.sk. Klienti v Léčebném centru Seoul Hyowon zkouší, jaké je to zemřít.

Netradiční zážitek vyvolává zájem u lidí všech věkových kategorií. Na terapii posílají své zaměstnance dokonce i některé firmy, aby posílili jejich motivaci. Lidé zde mají přemýšlet o životě, najít jeho smysl. Je pravda, že nikde na to nenajdou větší klid, než v uzavřené rakvi.

Terapie probíhá ve skupině. K hromadnému "pohřbívání zaživa“ si musí účastníci přinést vlastní rakev, svou fotografii a papír. Obléknou si tradiční dlouhý bílý oděv, v němž jsou Korejci pohřbíváni. Poté napíšou svá poslední slova. Někteří si i popláčou.

Poté, co do místnosti vstoupí korejský anděl smrti, ulehnou na přibližně 15 minut do připravené rakve. Vedle ní je umístěn stoleček, na němž stojí zapálená svíčka a rámeček s jejich fotografií opatřenou černou páskou a dopisem na rozloučenou. Na pokyn se účastníci zvednou z rakve a radují se s ostatními ze svého znovuzrození.