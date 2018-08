Korejské rodiny se shledají po 70 letech! Bojí se, že se nepoznají

V KLDR se dnes setkávají rodiny rozdělené korejskou válkou. Své příbuzné neviděli téměř 70 let. Jedná se o první setkání od roku 2015. Z padesáti sedmi tisíc lidí, kteří o setkání se svými blízkými požádali, se jich nakonec účastní necelých 180.

92letá Lee Geumsumová ztratila své dítě a manžela, když v padesátých letech v panice utíkali před válkou. Teď může svého syna po sedmdesáti letech znovu obejmout.

"Jsem si jistá, že ho nepoznám. Byly mu tři, teď mu je 71. A on mě taky nepozná. Chci se ho zeptat, jak celé ty roky žil, jestli měl novou mámu nebo ho táta vychovával sám," přemýšlela Lee, co synovi řekne.

Pro setkání každá ze stran vybrala sto lidí. Někteří z nich zjistili, že jejich blízcí už nejsou naživu. Jiní se nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů, a tak na třídenní setkání nakonec přijede 83 Severokorejců a 89 Jihokorejců. Každý den spolu pod dozorem stráví jen několik hodin.

"Myslím celé ty roky na svou mámu. Na to, jak asi byla smutná. Láme mi to srdce pokaždé, když na to pomyslím," řekla další členka rozdělené rodiny Kim Hyejová.

Pro mnohé z nich je to možná poslední možnost se se svými příbuznými setkat. Od roku 1988 požádalo o shledání přes 130 tisíc lidí. Dnes žije jen 56 tisíc z nich a většině je přes 80 let. Nejstaršímu členovi rozdělené rodiny je 101 let - na setkání se dostane díky náhodnému výběru jihokorejských úřadů.

"Doufám, že se problémy rodin, které se neměly šanci znovu shledat, vyřeší. Že bude sever a jih spolupracovat, aby se mohly potkávat kdykoliv a aby se těm více než 90letým lidem splnila přání," dodal další účastník setkání Lee Yongbu.

Korejská válka rozdělila miliony lidí. Za posledních osmnáct let se konalo 20 setkání rodin. Poslední se uskutečnilo v roce 2015. Na tom letošním se dohodl severokorejský diktátor Kim Čong Un s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.

Severní a Jižní Korea jsou stále ve válečném stavu. Konflikt trvající od roku 1950 do roku 1953 totiž neukončila mírová smlouva, ale jen dohoda o příměří. V poslední době se vztahy mezi znepřátelenými zeměmi vylepšují.