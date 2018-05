Koření: Tipy, jak levně vyrazit na Blízký východ

Redaktor Daniel Brabec se svojí cestovatelskou rubrikou 2go se rozhodl zajet až do Izraele a Jordánska a má pro vás několik zajímavých tipů.

Co třeba káva v centru Jeruzaléma za patnáct korun, nebo vstup do majestátní Petry dokonce zdarma! Podívejte se, co nevynechat a čemu se naopak vyhnout.

