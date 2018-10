Přelom září a října patří pivu. A neplatí to jen v Německu.

Tradičnímu veselí, kde pivo teče proudem, hudba hlasitě vyhrává a nikdo se nenudí, se těší i jinde ve světě. My se na Oktoberfest vydáme na místo, kde by ho čekal málokdo. Už počtvrté se milovníci piva vydali do Ugandy a užívali si propojení africké a německé kultury. Na zdraví si připili v zahradách národního muzea v Kampale.