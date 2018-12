Francie, Itálie nebo třeba Thajsko, to jsou tradiční mekky milovníků lahodných pokrmů. Do Izraele se ale za poznáním tamní gastronomie vyráží jen zřídka, a je to velká škoda. Jen málokterá země na světě se totiž může pyšnit tak pestrou nabídkou kulinářských zážitků mimořádné kvality.